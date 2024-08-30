Терещенко: «Силовой прием Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает, но это всего лишь предсезонный турнир»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова против Даниила Вовченко из «Металлурга» на Мемориале Ромазана.

«То, что силовой прием Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает. Но давайте не забывать, что это всего лишь предсезонный турнир. Наверное, стоит уважать друг друга и действовать чуть аккуратнее. Я ведь и сам в 2005-м попал в такую же ситуацию, как Вовченко. Тогда меня сильно ударили в висок и я провел без сознания 40 минут. Мягко говоря, неприятно. Команды только начинают набирать форму и провели всего по несколько матчей. Поэтому где-то следует быть осторожнее», — цитирует RT Терещенко.

После этого столкновения Разин увел команду со льда, «Металлургу» было засчитано техническое поражение. Леонтьев посчитал, что в эпизоде вины его игрока не было. Разин же призвал КХЛ дисквалифицировать Абросимова, а также раскритиковал позицию Леонтьева.