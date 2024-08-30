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Сегодня, 03:11

Терещенко: «Силовой прием Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает, но это всего лишь предсезонный турнир»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова против Даниила Вовченко из «Металлурга» на Мемориале Ромазана.

«То, что силовой прием Абросимова был в пределах правил, вопросов не вызывает. Но давайте не забывать, что это всего лишь предсезонный турнир. Наверное, стоит уважать друг друга и действовать чуть аккуратнее. Я ведь и сам в 2005-м попал в такую же ситуацию, как Вовченко. Тогда меня сильно ударили в висок и я провел без сознания 40 минут. Мягко говоря, неприятно. Команды только начинают набирать форму и провели всего по несколько матчей. Поэтому где-то следует быть осторожнее», — цитирует RT Терещенко.

После этого столкновения Разин увел команду со льда, «Металлургу» было засчитано техническое поражение. Леонтьев посчитал, что в эпизоде вины его игрока не было. Разин же призвал КХЛ дисквалифицировать Абросимова, а также раскритиковал позицию Леонтьева.

Андрей Разин. Разин — про прием Абросимова в матче «Металлург» — «Нефтехимик»: «За такое надо пожизненно наказывать»
Источник: RT
Алексей Терещенко
Даниил Вовченко
Роман Абросимов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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