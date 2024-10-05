Терещенко: «Я бы не сказал, что ЦСКА — это нестабильная команда»
Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал поражение ЦСКА от магнитогорского «Металлурга» (0:7) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Что это было? Одна команда обыграла другую! Конечно, 0:7 — это много. Я бы не сказал, что ЦСКА — это нестабильная команда. До этого они с «Динамо» сыграли очень неплохо, хороший матч был. Много молодых ребят, есть опытные. Надо дать ЦСКА время. Проигрывать тоже можно по-разному, это единственный такой случай. В целом, ЦСКА играет очень неплохо. Перед сезоном я предполагал, что им будет тяжеловато. Но кому легко?», — цитирует Legalbet Терещенко.
Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|11
|8
|3
|18
|3
|СКА
|11
|7
|4
|15
|4
|ЦСКА
|12
|6
|6
|15
|5
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|11
|4
|7
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|3
|Трактор
|11
|7
|4
|16
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|10
|5
|5
|11
|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Амур
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|11
|3
|8
|8
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|5.10
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|5.10
|14:30
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Трактор
|- : -
|5.10
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -