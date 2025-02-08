Терещенко: «В этом сезоне «Металлург» точно является одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина»

Экс-нападающий сборной России Алексей Терещенко оценил результаты магнитогорского «Металлурга» в этом сезоне КХЛ.

«Металлург» потихоньку начинает играть. Кто-то в команду приходит, кто-то из нее уходит. «Магнитка» играет неплохо. Вратари ловят, атака забивает классные голы. Не могу сказать, что команда постарела и пресытилась. В ней все так же играют молодые парни, которые играли в ней год назад и приносили «Магнитке» чемпионство. И в этом сезоне «Металлург» точно является одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина», — цитирует LiveResult.ru Терещенко.

«Металлург» набрал 66 очков в 53 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции.