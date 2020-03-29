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Алексей Терещенко: «Без «Йокерита» и «Барыса» это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина»

03:31
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Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением об отмене сезона в КХЛ по причине распространения коронавируса.

— Раз завершили сезон — значит, завершили, — цитируют Шевченко News.ru. -Если у нас с каждым днем количество заболевших растет, это должно было случиться. У нас ведь хоккеисты тоже не застрахованы от заражения. Тем более они не в вакууме живут и тренируются, а контактируют с сотрудниками своих клубов, которые приходят на работу и тоже могут заболеть. Мало ли что может случиться. Поэтому для всеобщей безопасности и ради здоровья людей надо было прекращать сезон.

— Шансов его возобновить через какое-то время не было?

— Да, сейчас полностью застраховаться от проблемы нельзя. Даже если играть матчи без зрителей. Тем более две команды — «Йокерит» и «Барыс» — еще раньше снялись с турнира. Надо понимать, что это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина — без двух клубов, которые показывали хоккей высокого уровня. Поэтому закончить сезон — абсолютно правильное решение.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/992475/aleksei-fomin/bez-jokerita-i-barysa-plei-uzhe-ne-byl-kubkom-gagarina

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