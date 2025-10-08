Сопин — о срыве перехода Хмелевского в «Авангард»: «Мы подписали все документы, Уфа уже выставила счет»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в прямом эфире канала «СЭ Хоккейный» прокомментировал срыв сделки по обмену Александра Хмелевского из «Салавата Юлаева».

— В Уфе сказали: если ситуация с обменом Хмелевски возникнет, вы будете первым, кому мы позвоним. Они спросили, в силе ли летнее предложение. Мы проконсультировались со своим руководством и сказали, что подтверждаем намерения. Мы сделали все документы. Уфа сделала документы, мы все подписали. Нам уже выставили счет, потому что надо было в короткие сроки все оплатить. Потом с 11 до 16 часов дня возникла тишина. Единственное — не были подписаны документы со стороны Уфы. Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но для себя определенные выводы сделали, — сказал Сопин.

26-летний Хмелевский в итоге был обменян в «Ак Барс» на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию. В казанском клубе форвард провел 5 матчей и сделал 2 ассиста.