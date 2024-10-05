Спортивный директор «Динамо» Сопин: «Никакой паники нет, мы уверены, что ситуация исправится»
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин объяснил нестабильные результаты московской команды на старте нынешнего сезона КХЛ.
«Мы в принципе планировали, что может быть тяжелое начало для команды по ряду причин. Из-за того, что у нас добавились новые хоккеисты и из-за того, что немного изменилась система подготовки. Главный тренер Алексей Николаевич Кудашов предупреждал руководство, что начало может быть неоднозначным, поэтому никакой паники нет. Хотя, конечно, хотелось результатов получше. С другой стороны, можно посмотреть на таблицу: образно пара побед — и можно подняться высоко и быть в четверке-пятерке. Поэтому мы уверены, что ситуация исправится», — приводит слова Сопина «РБ Спорт».
«Динамо» располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Витязем» 6 октября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|11
|8
|3
|18
|3
|СКА
|11
|7
|4
|15
|4
|ЦСКА
|12
|6
|6
|15
|5
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|11
|4
|7
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|3
|Трактор
|11
|7
|4
|16
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|10
|5
|5
|11
|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Амур
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|11
|3
|8
|8
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|5.10
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|5.10
|14:30
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Трактор
|- : -
|5.10
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -