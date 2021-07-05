Алексей Сопин назначен исполняющим обязанности генерального менеджера «Динамо»

5 июля в составе руководителей московского «Динамо» произошли изменения, сообщает сайт клуба.

Виктор Меркулов, который на протяжении двух лет занимал пост генерального менеджера бело-голубых, сложил свои полномочия в связи с переходом на новую должность в системе клуба.

Исполняющим обязанности Генерального менеджера назначен директор академии «Динамо» им. А. И. Чернышева Алексей Сопин.

Сопин с сезона-2012/2013 стал игроком основного состава московского «Динамо», вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.

После сезона-2017/2018 Алексей Сопин завершил карьеру игрока. С 2019 года Алексей Николаевич начал работу в системе московского клуба, а с 2020 года занимал пост директора академии.