Директор «Динамо»: «Летом все шло так гладко, что притупило инстинкт убийцы»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне.

— Многие журналисты перед началом сезона ставили на вашу команду как на финалиста или даже победителя Кубка Гагарина. Может, это тоже повлияло?

— Мне кажется, доля правды в этом есть. Положительная пресса усыпила бдительность. Летом все шло так гладко, что, может быть, это тоже притупило инстинкт убийцы, и ребята немного расслабились. Мы тоже этот момент упустили.

«Динамо» располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Витязем» 6 октября.