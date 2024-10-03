Генменеджер «Динамо» Сопин: «У нас претензия ко всем лидерам — Уилу, О'Деллу, Рашевскому, Слепышеву»
Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о причинах неудачного старта команды.
— Что происходит с Уилом?
— Можно вернуться к разговору о Миске: когда выбираешь одного человека и можешь сказать, что он причина всех неудач. У нас претензия ко всем лидерам— Уилу, О'Деллу, Рашевскому, Слепышеву. Если бы эти ребята играли по-другому, то мы бы шли в первой тройке и никаких вопросов бы не было. Разговариваем с ними, пытаемся улучшить ситуацию, но пока Эрик и Джордан совсем не похожи на себя прошлогодних. И это дает отпечаток на всю команду.
— Вы не знаете, что происходит? Может, он не вошел в сезон еще? Может быть, мы в декабре посмеемся над тем, о чем говорим в октябре, но спрашивать буду сейчас.
— Непонятно, как отразилась предсезонка. Но, опять же, сейчас 1-2 октября, уже глупо списывать на это. Я думаю, Джордану не везет, он так же держит шайбу, отдает передачи, бросает — но не забивает. Если в прошлом году много забивали с передач Менелл, Уил, Гусев, то сейчас в основном голы получаются при связке Гусев — Менелл — Пакетт. Джордан вне зачетов за результативные баллы. Ждем улучшения игры от этих ребят.
— Слепышев опять получил травму. Проблема в том, что врачи неправильно его осматривали?
— Нет. Сначала он пропустил две игры, потому что просто заболел, потом вернулся. Сейчас небольшое повреждение, оно не следствие того, что было в прошлом сезоне в ЦСКА.
«Динамо» набрало 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|10
|8
|2
|16
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|3.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
|3.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -