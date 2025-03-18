Симаков — о Малыхине: «Его сразу приняли в «Автомобилисте»

Экс-нападающий «Автомобилиста» Алексей Симаков в интервью «СЭ» выразил соболезнования семье погибшего хоккеиста Федора Малыхина.

— Новость о смерти Феди потрясла всех жителей Екатеринбурга. Говорю это, и даже не верится, в голосе дрожь... Я хорошо знаю отца Феди. Выражаю всей семье слова соболезнования.

Федю любили болельщики в Екатеринбурге. Он запомнился своей яркой игрой за «Автомобилист». Сезоны, которые он провел в команде до отъезда в Казань, получились очень хорошими. Я в то время тоже играл за «Автомобилист». Федя быстро влился в коллектив. Парень он общительный, дружелюбный, компанейский, честный. Его сразу приняли, он почувствовал доверие, — сказал Симаков «СЭ».

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.