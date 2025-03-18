Симаков — о Малыхине: «Его сразу приняли в «Автомобилисте»
Экс-нападающий «Автомобилиста» Алексей Симаков в интервью «СЭ» выразил соболезнования семье погибшего хоккеиста Федора Малыхина.
— Новость о смерти Феди потрясла всех жителей Екатеринбурга. Говорю это, и даже не верится, в голосе дрожь... Я хорошо знаю отца Феди. Выражаю всей семье слова соболезнования.
Федю любили болельщики в Екатеринбурге. Он запомнился своей яркой игрой за «Автомобилист». Сезоны, которые он провел в команде до отъезда в Казань, получились очень хорошими. Я в то время тоже играл за «Автомобилист». Федя быстро влился в коллектив. Парень он общительный, дружелюбный, компанейский, честный. Его сразу приняли, он почувствовал доверие, — сказал Симаков «СЭ».
Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).
В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -