18 марта, 19:00

Симаков — о погибшем Малыхине: «Он был и навсегда останется яркой частью истории «Автомобилиста»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Экс-нападающий «Автомобилиста» Алексей Симаков в интервью «СЭ» рассказал о погибшем Федоре Малыхине.

— С Федей всегда было весело. Человек-позитив, душа компании. Шутили в команде, между собой, друг над другом. Хорошие были времена. Федя пришел в «Автомобилист» молодым парнем, но никакого пижонства или короны на голове у него никогда не было. После Матча звезд и других успехов он оставался таким же порядочным и честным. Такие парни с характером сразу находят свое место в любом коллективе. Свободное время Федя старался проводить с семьей, с дочерью. По ходу сезона мы играли с ним в теннис, в футбол. Ходили в кино, в театр, на наших «Уральских пельменей» из Екатеринбурга. Проводили время культурно. В городе Федю, конечно, узнавали. И фотографировались, и расписаться просили. Болельщики Федю всегда любили и уважали — он был и навсегда останется яркой частью истории «Автомобилиста», — сказал Симаков «СЭ».

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.

Федор Малыхин.«Его никто не тянул, он всего достиг сам». Монолог партнера погибшего игрока — Федора Малыхина

Федор Малыхин
