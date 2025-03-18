Хоккей
18 марта, 19:15

Симаков: «Сложно говорить, полностью ли Малыхин раскрыл свой потенциал»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Экс-нападающий «Автомобилиста» Алексей Симаков в интервью «СЭ» прокомментировал переход Федора Малыхина в «Ак Барс» в 2014 году.

— Полностью ли Федор Малыхин раскрыл свой потенциал? Сложно говорить. Федя поехал в «Ак Барс», зная требования и игровую дисциплину тренера Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова. Считаю, что в этом хоккее он затерялся. Это был не его тренер. Постепенно Федор погас. Не знаю, стоило ли ему ехать в «Ак Барс» или нет. Он любил играть в комбинационный хоккей, когда в атаке развязаны руки, а в «Ак Барсе» были другие требования. Но я уверен, что Малыхин мог и дальше расти, прогрессировать и добиться еще больших успехов, — сказал Симаков «СЭ».

18 марта стало известно, что Малыхин скончался в Екатеринбурге.

Федор Малыхин.«Его никто не тянул, он всего достиг сам». Монолог партнера погибшего игрока — Федора Малыхина
Федор Малыхин
