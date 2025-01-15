Алексей Швед посетил матч «Спартака» в КХЛ
Лучший российский баскетболист последнего десятилетия Алексей Швед посетил матч «Спартак» — «Автомобилист» в Москве по приглашению красно-белых. Швед наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с супругой Настасьей.
Швед вернулся в Россию после расторжения контракта с китайским «Шаньси». Агент игрока Обрад Фимич ранее заявил «СЭ», что защитник готов подписать контракт с одним из клубов Единой лиги ВТБ.
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|10
|74
|2
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|45
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|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
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|44
|17
|27
|39
|11
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|44
|13
|31
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
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|60
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
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|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
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17.01
18.01
19.01
20.01
|15.01
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|3 : 4 Б
|15.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|5 : 0
|15.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|2 : 1 ОТ
|15.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|2 : 3
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