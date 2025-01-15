Алексей Швед посетил матч «Спартака» в КХЛ

Лучший российский баскетболист последнего десятилетия Алексей Швед посетил матч «Спартак» — «Автомобилист» в Москве по приглашению красно-белых. Швед наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с супругой Настасьей.

Швед вернулся в Россию после расторжения контракта с китайским «Шаньси». Агент игрока Обрад Фимич ранее заявил «СЭ», что защитник готов подписать контракт с одним из клубов Единой лиги ВТБ.