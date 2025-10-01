Алексей Шевченко: «У Кузнецова в «Металлурге» будет умеренная зарплата»

Журналист «СЭ» Алексей Шевченко в прямом эфире на канале «СЭ Хоккейный» прокомментировал потенциальный переход Евгения Кузнецова в «Металлург».

— Я знаю, что эта сделка не будет сюрпризом ни для кого. Все с ней ознакомлены. Все согласовано. Эта сделка не будет шоком для Разина.

Я очень надеюсь, что Кузнецов будет дисциплинирован. В этом случае «Металлург» — однозначный фаворит. У Кузнецова будет умеренная зарплата. Эта история не про деньги.