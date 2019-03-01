Алексей Семенов: "Просто сыграл в тело, а потом увидел, что это Мозякин"

Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов после победы в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:1, 2-1) рассказал об эпизоде с участием форварда "Магнитки" Сергея Мозякина.

– Хорошо начали игру, реализовали свои моменты и доиграли матч хорошо, мало дали сопернику реализовать броски, у них были очень острые моменты, но Юха (Метсола) спас, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Семенова.

– Команда сильно переживала, что не удалось отыграть на "ноль"?

– Вы же понимаете, что сейчас самое главное это победа, главное выиграть матч.

– Прокомментируйте, пожалуйста, столкновение с Сергеем Мозякиным, после которого форвард магнитогорцев не смог продолжить игру?

– Не видел, что это Мозякин, просто сыграл в тело, а потом уже увидел, что это Сергей.

– Был отрезок, когда из-за повреждений Коледова и Панина на других защитников выпала большая нагрузка. Как справились в этот момент?

– Хорошо, мы играли попроще. Как я уже сказал: мы в первом периоде задали тон, и просто доигрывали матч. Все ребята – молодцы.

– "Юлаевцам" удается закрыть ударное звено "Металлурга". За счет чего?

– Разбираем их игру, соблюдаем все то, что говорит тренер, у нас есть тактика на игру, и мы ее придерживаемся, пока она дает результат.

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