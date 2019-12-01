Алексей Петров дисквалифицирован на одну игру за удар клюшкой

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Сочи» (0:1 ОТ) и в том числе нарушение правил защитником сочинцев Алексеем Петровым, сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Алексея Петрова по п.1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении СДК.

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