Морозов: «Прямых отказов игроков от участия в Матче звезд не было»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига не получила прямых отказов хоккеистов от участия в Матче звезд-2025 в Новосибирске.

— Были ли отказы игроков от Матча звезд КХЛ?

— Прямых отказов от участия в Матче звезд не было. Только по уважительной причине — по травме или каким-либо другим.

FONBET Матч звезд КХЛ-2025 пройдет в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске.