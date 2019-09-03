Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Морозов поделился ожиданиями от казанцев в стартовавшем сезоне КХЛ.

— Выступление казанцев — одна из главных интриг стартовавшего сезона, — цитируют «Известия» Морозова. — Крайне интересно увидеть, что из себя станет представлять команда при Квартальнове, насколько будет отличаться от той, что была при Зинэтуле Хайдаровиче Билялетдинове.

В Казани всегда очень амбициозные планы, и перед тренером в любом случае в первую очередь стоит задача побеждать в КХЛ. Этого можно добиться только с помощью хороших игроков. Поэтому, если будет в «Ак Барсе» талантливая молодежь, Дмитрий Квартальнов даст ей шанс. Если нет, то придется играть более опытными хоккеистами. Тут нужно смотреть, какой кредит доверия у тренера и сколько ему руководство отмерило времени на достижение главной цели — победы в Кубке Гагарина. Мы не знаем, необходимо ли Квартальнову выигрывать трофей уже в этом сезоне или все-таки ему поставлена задача наигрывать молодых и давать им шанс в КХЛ. Если нужно выигрывать прямо сейчас, то мы увидим мало молодежи. Тогда надо будет играть проверенными бойцами, ветеранами. А если задача стоит, например, выиграть в течение трех лет, то в нынешнем году можно пообкатывать юных ребят из клуба, научить их системе, которую видит Квартальнов.

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