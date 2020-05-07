Алексей Морозов: «Уверен, что в сложившейся ситуации КХЛ приняла взвешенное и единственно верное решение»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение лиги не определять чемпиона и призеров по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

— Уверен, что в сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу, — приводит слова Морозова официальный сайт лиги. — Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей.

Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке.