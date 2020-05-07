КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Алексей Морозов: «Уверен, что в сложившейся ситуации КХЛ приняла взвешенное и единственно верное решение»

10:28
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Теги:

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение лиги не определять чемпиона и призеров по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

— Уверен, что в сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу, — приводит слова Морозова официальный сайт лиги. — Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей.

Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/04/14/469116.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир