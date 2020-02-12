Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов станет новым президентом КХЛ. Это произойдет в ближайшее время, после того как состоится заочное голосование совета директоров КХЛ.

Отметим, что кандидатура Морозова долгое время согласовывалась высшим руководством страны.

После окончания карьеры Морозов в 2015 году был назначен президентом Молодежной хоккейной лиги. С 2016-го года он также занимает пост президента московского клуба «Крылья Советов», чьим воспитанником является.

Морозов станет третьим в истории лиги президентом КХЛ. С 2008 по 2015 год лигу возглавлял Александр Медведев.

В декабре 2014-го года его сменил Дмитрий Чернышенко, занимавший этот пост по январь текущего года. После смены правительства РФ Чернышенко был назначен вице-премьером, а по закону России гражданин, входящий в правительство, не может возглавлять коммерческие структуры. (Алексей Шевченко)