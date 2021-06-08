Алексей Морозов рассказал о проблемах некоторых клубов КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, с какими проблемами лига может столкнуться в предстоящем сезоне.

— Как с учетом ситуации рижское «Динамо» будет играть в Минске, а минское — в Риге?

— Мы следим за ситуацией. Хоккей вне политики, — цитирует Морозова сайт КХЛ.

— Рижское «Динамо» пустят в Белоруссию?

— Пока что у нас нет никаких политических ограничений, которые не позволили бы провести чемпионат. Мы отталкиваемся от того, что происходит и в мире, и в нашей стране, и в других странах-участниках нашего чемпионата.

— Несколько команд закончили сезон с долгами перед игроками. Этот вопрос как-то обсуждался, они смогут погасить их?

— Да, конечно, мы контролируем ситуацию, и уже видим: некоторые клубы уже начали гасить задолженности. Да, есть задержка, она неприятна для игроков и тренеров, но мы постоянно на контроле, и нас заверяют, что все будет погашено в ближайшее время.

— «Адмирал» будет играть в новом сезоне?

— На Совете директоров принято решение: когда они погасят свои долги — а они должны это сделать до 31 июля — то мы, конечно, допустим их до участия. Сейчас мы их приняли, а потом допустим до участия.