Алексей Морозов: «Пытались найти варианты, чтобы «Адмирал» не пропускал сезон»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию со снятием «Адмирала» с сезона-2019/20. Ранее стало известно, что клуб из Владивостока пропустит сезон из-за того, что средства, выделенные на клуб, будут переправлены в резервный фонд на борьбу с коронавирусом.

— Мы с сожалением сообщаем, что в следующем сезоне КХЛ не сможет принять участие «Адмирал» из Владивостока, — цитирует официальный сайт КХЛ Морозова. — Болельщики клуба, не переживайте, клуб продолжит свою деятельность. Ситуация с распространением коронавируса не является простой и оценить последствия пандемии на текущую дату не представляется возможным. Мы попытались найти варианты для того, чтобы клуб не пропускал сезон, но губернатор края принял такое решение в связи с ситуаций в регионе. Вопрос по игрокам, имеющим контракты с клубом на следующий сезон, находится на контроле и будет решен.

КХЛ находится в контакте с клубами Лиги, федеральными и региональными органами власти. Лига просит всех участников хоккейного процесса не принимать поспешных решений на фоне этой ситуации. Есть время и возможность обсудить все возникающие вопросы совместно, выработать решения, которые пойдут на благо всем участникам — игрокам, клубам и болельщикам.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.