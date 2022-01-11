Алексей Морозов прокомментировал вариант переноса плей-офф на май

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, возможно ли перенести плей-офф на май.

— У нас был вариант — залезть на май, — отметил Морозов. — При этом есть много юридических аспектов. Надо менять регламент и переписывать все контракты с игроками. У многих они заканчиваются 30 апреля. Также вписывается наш потолок зарплат. Игроки должны дать согласие на переподписание и продление контрактов. Многие клубы на грани с потолком зарплат. Если игрокам придется дополнительно платить, они выйдут за нее, и кто-то из хоккеистов не сможет участвовать.

13 мая начинается чемпионат мира. По правилам ИИХФ, за семь дней — то есть 6 мая — мы должны отпустить всех сборников. Это лидеры тех команд, которые будут играть в полуфинале или финале. Что мы получим? Доигрывать финал ослабленными составами без сборников? Думаю, это не всем будет интересно. Поэтому те шесть дней в мае нас не спасут, — отметил Морозов.

По состоянию на 11 января в клубах КХЛ выявлено 126 случаев заражения ковидом, из которых 97 — у хоккеистов. В январе было отменено 14 матчей регулярного чемпионата, из которых один перенесен на новую дату.