Морозов: «Регулярный чемпионат завершен, и каким же горячим он получился»

Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26.

«Регулярный чемпионат завершен, и каким же горячим он получился! Интрига на Западе держалась до последних минут, мы только что узнали итоговые пары первого раунда. Все считали расклады, кто на кого выйдет — невероятное напряжение! Фонбет Чемпионат КХЛ — синоним высокой конкуренции, непредсказуемости и зрелищности.

Cезон уже стал историческим: обновлен рекорд посещаемости — 5,8 миллионов болельщиков активно поддерживали свои команды на трибунах. Мы гордимся этим и благодарны каждому зрителю нашей большой хоккейной семьи.

«Металлург» устроил голевой фейерверк, установив новый рекорд результативности, а Дамир Шарипзянов побил бомбардирский рекорд для защитников, который несколько лет казался недосягаемым, а Сэм Энэс повторил рекорд Никиты Гусева. Лига и клубы растут и развиваются по всем направлениям — это вызывает настоящую радость. Успешно прошли наши главные проекты — зрелищный Фонбет Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге, где несколько дней кипела атмосфера праздника, и игры KHL World Games в Шанхае, которые стали настоящим расширением горизонтов хоккея!

Всего через два дня стартует главная битва за Кубок Гагарина и нет ярко выраженного фаворита. Да, кто-то выглядел мощнее в регулярном чемпионате, но в истории КХЛ достаточно примеров, когда команды с более низким посевом творили настоящие сенсации. Нас ждут бескомпромиссные матчи и самые яркие эмоции — скорее бы начать!» — сказал Морозов.

Первые матчи плей-офф пройдут 23 марта на аренах команд, которые заняли более высокое место в регулярном чемпионате. Перед вторым раундом пройдет перепосев команд — в четвертьфиналах Кубка Гагарина в каждой паре одна из команд Западной конференции сыграет с командой Восточной конференции.