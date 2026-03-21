Морозов: «Регулярный чемпионат завершен, и каким же горячим он получился»
Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26.
«Регулярный чемпионат завершен, и каким же горячим он получился! Интрига на Западе держалась до последних минут, мы только что узнали итоговые пары первого раунда. Все считали расклады, кто на кого выйдет — невероятное напряжение! Фонбет Чемпионат КХЛ — синоним высокой конкуренции, непредсказуемости и зрелищности.
Cезон уже стал историческим: обновлен рекорд посещаемости — 5,8 миллионов болельщиков активно поддерживали свои команды на трибунах. Мы гордимся этим и благодарны каждому зрителю нашей большой хоккейной семьи.
«Металлург» устроил голевой фейерверк, установив новый рекорд результативности, а Дамир Шарипзянов побил бомбардирский рекорд для защитников, который несколько лет казался недосягаемым, а Сэм Энэс повторил рекорд Никиты Гусева. Лига и клубы растут и развиваются по всем направлениям — это вызывает настоящую радость. Успешно прошли наши главные проекты — зрелищный Фонбет Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге, где несколько дней кипела атмосфера праздника, и игры KHL World Games в Шанхае, которые стали настоящим расширением горизонтов хоккея!
Всего через два дня стартует главная битва за Кубок Гагарина и нет ярко выраженного фаворита. Да, кто-то выглядел мощнее в регулярном чемпионате, но в истории КХЛ достаточно примеров, когда команды с более низким посевом творили настоящие сенсации. Нас ждут бескомпромиссные матчи и самые яркие эмоции — скорее бы начать!» — сказал Морозов.
Первые матчи плей-офф пройдут 23 марта на аренах команд, которые заняли более высокое место в регулярном чемпионате. Перед вторым раундом пройдет перепосев команд — в четвертьфиналах Кубка Гагарина в каждой паре одна из команд Западной конференции сыграет с командой Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|3.10
|17:00
|Северсталь – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|3.10
|17:00
|СКА – Адмирал
|- : -
|3.10
|17:00
|ЦСКА – Динамо М
|- : -
|3.10
|17:10
|Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:30
|Сочи – Торпедо НН
|- : -