Президент КХЛ Морозов — о возможном возвращении Овечкина: «Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге»
Президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, готова ли лига организовать прощальный сезон для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Ранее Овечкин заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском «Динамо», воспитанником которого он является.
«Только Александру решать, где он продолжит свою карьеру и будет ли он ее продолжать. Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге. Счастлив наблюдать за временем, когда Александр устанавливает свои рекорды, бьет чужие. И радует нас своей игрой. Прощальный сезон в КХЛ? Предложите это Александру. Когда он примет решение на семейном совете, тогда он и озвучит нам. Главное — здоровье и силы, чтобы играть. А где он продолжит карьеру, зависит от него», — сказал Морозов «СЭ».
За карьеру у 40-летнего россиянина 901 гол и 734 результативные передачи в 1507 матчах в НХЛ. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -