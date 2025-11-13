Хоккей
Сегодня, 11:40

Президент КХЛ Морозов — о возможном возвращении Овечкина: «Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, готова ли лига организовать прощальный сезон для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Овечкин заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском «Динамо», воспитанником которого он является.

«Только Александру решать, где он продолжит свою карьеру и будет ли он ее продолжать. Всегда рад видеть игру Александра, в любой лиге. Счастлив наблюдать за временем, когда Александр устанавливает свои рекорды, бьет чужие. И радует нас своей игрой. Прощальный сезон в КХЛ? Предложите это Александру. Когда он примет решение на семейном совете, тогда он и озвучит нам. Главное — здоровье и силы, чтобы играть. А где он продолжит карьеру, зависит от него», — сказал Морозов «СЭ».

За карьеру у 40-летнего россиянина 901 гол и 734 результативные передачи в 1507 матчах в НХЛ. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Александр Овечкин
Алексей Морозов (хоккей)
