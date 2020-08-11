Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что в лиге должно быть 24 команды. В следующем сезоне из будет 23. Президент отметил, что рассчитывает на возвращение «Адмирала» в будущем.

«Конечно, для нас оптимальный вариант — 24 команды, равное количество команд в конференциях и дивизионах, — сказал Морозов в эфире канала «Россия 24». — Сейчас у нас в одном дивизионе не хватает одной команды. При составлении календаря мы это учитывали.

У нас в последний день регулярного чемпионата пройдет 11 матчей. 22 команды сыграют между собой, что, как мы предполагаем, даст интригу за попадание в плей-офф, за посев в плей-офф. Возможно, и чемпион конференции будет определяться в этот день. Мы перевели команду «Торпедо» на Восток. Это обусловлено логистикой. Мы при составлении календаря хотели помочь клубам и сократить затраты на перелеты, которые они сейчас несут. Понимаем, что сейчас тяжелое финансовое положение не только в клубах, но и в стране, в мире.

Будет доигровка в одном из дивизионов. Минскому и рижскому «Динамо» придется сыграть шесть матчей между собой, чтобы у всех команд было равное количество матчей — 60. 24 — это самый оптимальный состав. Мы ждем на следующий год «Адмирал», который не покинул нас совсем, а только взял паузу из-за сложившейся ситуации. На следующий год все клубы будут в более-менее одинаковых условиях и сыграют равное количество матчей между собой".