Морозов о возможном матче между КХЛ и НХЛ: «Будем готовы организовать все соответствующие мероприятия»

Президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч против команды НХЛ.

«Вы сами читали официальные новости о том, что президент России Владимир Владимирович Путин и президент США Трамп поговорили о возможности организации матчей между между командами и КХЛ и НХЛ. Могу добавить, что мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям. И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия», — сказал Морозов «СЭ».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010 — СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).