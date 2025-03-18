Морозов о возможном матче между КХЛ и НХЛ: «Будем готовы организовать все соответствующие мероприятия»
Президент КХЛ Алексей Морозов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч против команды НХЛ.
«Вы сами читали официальные новости о том, что президент России Владимир Владимирович Путин и президент США Трамп поговорили о возможности организации матчей между между командами и КХЛ и НХЛ. Могу добавить, что мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям. И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия», — сказал Морозов «СЭ».
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.
Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010 — СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б