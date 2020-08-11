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Алексей Морозов объяснил, почему «Матч звезд» КХЛ пройдет в Риге

16:58
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему для проведения «Матча звезд» в 2021 году была выбрана Рига. «Неделя звезд» пройдет с 22 по 24 января.

«Это одно из значимых мероприятий КХЛ, — сказал Морозов в эфире канала «Россия 24». — Теперь оно называется «Неделя звезд». За неделю проходят три матча: ЖХЛ, МХЛ и КХЛ. Уже четыре года подряд КХЛ собирает запросы на проведение недели звезд в разных городах. В этом году у нас претендовали Хельсинки, Санкт-Петербург и Рига. По всем параметрам, которые мы посмотрели, а и более десяти, в этом году остановили выбор на Риге.

Они готовы провести, они прислали презентацию с интересным предложением. Мы понимаем, что там КХЛ уже проводила свой «Матч звезд». Интересно будет там провести и «Матч звезд» ЖХЛ и МХЛ. Сейчас идет подготовка к этому. Договоренность уже есть. Надеюсь, нам ничего не помешает достойно провести этот уик-энд для болельщиков и для наших спортсменов".

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