Президент КХЛ Алексей Морозов сделал заявление о приостановке проведения плей-офф из-за коронавируса.

— Впервые в истории мы столкнулись с подобной проблемой, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — Пандемия коронавируса заставила многие федерации и лиги всего мира остановить свои соревнования.

Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой лигой ВТБ приняли важное для всех решение — приостанавливаем наши соревнования до 10 апреля.

Также я обращаюсь к вам не только как президент Лиги, но и как бывший хоккеист. Прекрасно знаю атмосферу, которую вы создаете на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям. Трудности сплачивают, и ваша поддержка важна сейчас для клубов и Лиги.