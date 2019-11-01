Алексей Морозов не войдет в комитет по селекции «Авангарда»

Как уже сообщал «СЭ», в «Авангарде» был создан комитет по селекции. Его главными задачами будут развитие всех команд клуба, поиск хоккеистов в России, Европе и Северной Америке, а также финальное согласование всех трансферов клуба.

Twitter омского клуба выступил с заявлением, в котором уточняется состав комитета.

— В новости о создании комитета «Авангарда» по селекции был ошибочно упомянут Алексей Морозов, по факту являющийся советником председателя совета директоров клуба Александра Крылова по спортивным вопросам и не имеющий непосредственного отношения к деятельности комитета по селекции, — говорится в сообщении.

В новости о создании комитета ХК «Авангард» по селекции был ошибочно упомянут Алексей Морозов, по факту являющийся советником председателя СД клуба Александра Крылова по спортивным вопросам и не имеющий непосредственного отношения к деятельности комитета по селекции. — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 1, 2019

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