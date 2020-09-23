Алексей Морозов: «Локомотив» проинформирован, что в случае неявки команде засчитают поражение»

Президент КХЛ Алексей Морозов сказал, что «Локомотиву» засчитают поражения, если команда не выйдет на ближайшие матчи. Ранее «Локо» не явился на матч с «Куньлунем». В итоге китайскому клубу присудили победу.

«Могу сказать, что «Локомотив» проинформирован: в случае невыхода на следующие матчи ему также будут засчитаны технические поражения, — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. -По нашей информации клуб делает все, чтобы собрать состав в максимально сжатые сроки и возобновить участие в чемпионате».

Ранее несколько матчей регулярного чемпионата КХЛ были перенесены из-за вспышки коронавируса в командах.