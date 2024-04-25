Морозов: «У нас есть мысли о возвращении драфта юниоров в КХЛ, есть наработки»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал возможности возвращения драфта юниоров.

«У нас есть такие мысли, есть наработки. Работаем в этом направлении, но здесь много нюансов. Как будем готовы — представим это изменение», — цитирует пресс-служба лиги Морозова.

Процедура Драфта юниоров КХЛ появилась в 2009 году. В 2015-м ее переименовали в «Ярмарку юниоров», а в апреле 2017-го отменили и исключили из регламента.