Морозов: «Мы всячески пытались помочь руководству «Витязя», чтобы спасти клуб»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что в КХЛ пытались помочь с тем, чтобы не допустить расформирование «Витязя».

«Конечно, эта новость неприятна для всех любителей хоккея, когда мы теряем такой клуб. Мы давали шанс, давали время, всячески пытались помочь руководству «Витязя», чтобы спасти клуб, чтобы он остался и радовал своей игрой в Подмосковье. Мы дали время руководству для того, чтобы оно смогло распределить, продать игроков, погасить долги», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

24 июня КХЛ объявила о том, что «Витязь» не будет участвовать в чемпионате сезона-2025/26.

«Витязь» играл в КХЛ с 2008 года, за это время четыре раза выходил в плей-офф. В сезоне-2024/25 подмосковный клуб занял 10-е место в Западной конференции.