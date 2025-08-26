Хоккей
26 августа, 11:41

Морозов: «Мы всячески пытались помочь руководству «Витязя», чтобы спасти клуб»

Павел Лопатко

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что в КХЛ пытались помочь с тем, чтобы не допустить расформирование «Витязя».

«Конечно, эта новость неприятна для всех любителей хоккея, когда мы теряем такой клуб. Мы давали шанс, давали время, всячески пытались помочь руководству «Витязя», чтобы спасти клуб, чтобы он остался и радовал своей игрой в Подмосковье. Мы дали время руководству для того, чтобы оно смогло распределить, продать игроков, погасить долги», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

24 июня КХЛ объявила о том, что «Витязь» не будет участвовать в чемпионате сезона-2025/26.

«Витязь» играл в КХЛ с 2008 года, за это время четыре раза выходил в плей-офф. В сезоне-2024/25 подмосковный клуб занял 10-е место в Западной конференции.

Источник: «Россия 24»
Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
ХК Витязь
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что творится с ЦСКА, проблемы Хартли в «Локо», расторжение Дригера
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • Leonid Kikin

    Из вышесказанного , я понял только то, что Витязю помогли самоликвидироваться, но не выбраться из ямы.

    28.08.2025

    • Президент КХЛ Морозов: «Перекрестный плей-офф работает»

    Морозов — о дисквалификации Григоренко: «Он не согласен с решением, будет обращаться в инстанции»
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 32 24 8 50
    2 Ак Барс 33 21 12 44
    3 Авангард 30 19 11 41
    4 Автомобилист 32 17 15 37
    5 Нефтехимик 33 17 16 35
    6 Трактор 33 15 18 35
    7 Салават Юлаев 31 13 18 29
    8 Амур 32 12 20 29
    9 Адмирал 30 11 19 28
    10 Барыс 33 11 22 27
    11 Сибирь 32 10 22 23
    Западная конференция И В П О
    1 Динамо Мн 32 22 10 47
    2 Северсталь 33 23 10 46
    3 Локомотив 34 20 14 44
    4 Торпедо НН 33 19 14 41
    5 Динамо М 31 19 12 40
    6 Спартак 32 17 15 37
    7 СКА 30 15 15 34
    8 Шанхай Дрэгонс 31 13 18 33
    9 ЦСКА 32 14 18 32
    10 Лада 32 10 22 23
    11 Сочи 31 9 22 23
    Результаты / календарь
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    29.11
    30.11
    1.12
    2.12
    3.12
    4.12
    5.12
    6.12
    7.12
    16.12
    3.12 15:30 Сибирь – Спартак - : -
    3.12 17:00 Автомобилист – Металлург Мг - : -
    3.12 19:00 Шанхай Дрэгонс – Салават Юлаев - : -
    3.12 19:00 Северсталь – Динамо М - : -
    3.12 19:00 Ак Барс – Трактор - : -
    3.12 19:30 ЦСКА – Торпедо НН - : -
    Все результаты / календарь

