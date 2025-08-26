Морозов — о неприглашении Никитина: «Было бы неправильно, если тренер принял другую команду и поехал праздновать чемпионство»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение не приглашать бывшего главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина на чемпионский парад ярославской команды.

«Это решение принимало руководство «Локомотива»... С моей точки зрения, неправильно было бы, если бы тренер покинул команду, где он уже приступил к работе и подготовке к новому сезону, и поехал праздновать заслуги прошлого сезона с другой командой. Здесь у каждого свое мнение, не мне судить, если руководство «Локомотива» так сделало», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионский парад «Локомотива» состоялся 3 августа в Ярославле. Клуб не позвал Никитина и его помощников на мероприятие, а также не вручил 52-летнему специалисту перстень. Сейчас Никитин работает в ЦСКА.