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26 августа 2025, 12:38

Морозов — о неприглашении Никитина: «Было бы неправильно, если тренер принял другую команду и поехал праздновать чемпионство»

Павел Лопатко

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение не приглашать бывшего главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина на чемпионский парад ярославской команды.

«Это решение принимало руководство «Локомотива»... С моей точки зрения, неправильно было бы, если бы тренер покинул команду, где он уже приступил к работе и подготовке к новому сезону, и поехал праздновать заслуги прошлого сезона с другой командой. Здесь у каждого свое мнение, не мне судить, если руководство «Локомотива» так сделало», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионский парад «Локомотива» состоялся 3 августа в Ярославле. Клуб не позвал Никитина и его помощников на мероприятие, а также не вручил 52-летнему специалисту перстень. Сейчас Никитин работает в ЦСКА.

Источник: «Россия 24»
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Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
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6 Трактор 68 33 35 75
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Западная конференция И В П О
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2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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2 - 5
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4. Авангард - Локомотив
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5. Локомотив - Авангард
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2 - 3
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Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
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2 - 3
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
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3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо М - Динамо Мн
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
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Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
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4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
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5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
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2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
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5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
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3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
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5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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