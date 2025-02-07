Морозов — о конкуренции в КХЛ: «Сейчас никто не может предположить, кто на кого попадет в плей-офф»

Президент КХЛ Алексей Морозов перед церемонией представления участников Матча звезд-2025 в Новосибирске прокомментировал рост конкуренции в регулярном чемпионате лиги.

— Нам, конечно, приятно, что в лиге высокая конкуренция, — отметил Морозов. — Мы не первый год говорим, что планомерно шли к этому, чтобы зрителям и болельщикам было интересно каждый день открывать турнирную таблицу и смотреть перемещения команд. Это все благодаря тому что несколько лет назад мы ввели потолок и пол заработных плат. Мы сокращаем разрыв между зарплатами топ-клубов с командами с низким «посевом». Сейчас это работает. Интересно следить за каждым матчем. После каждого тура происходят перестановки по местам. Сейчас никто не может предположить, кто на кого попадет в плей-офф.