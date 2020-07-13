Алексей Морозов: «КХЛ ратует за то, чтобы молодые российские хоккеисты как можно дольше оставались на родине»

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил проект изменений от Минспорта в Закон о спорте, которые, в частности, предусматривают выплату игроком, не достигшим 23 лет при переходе в иностранный клуб компенсации подготовившему его клубу.

— По запросу Минспорта России мы направили свои предложения, связанные с особенностями регулирования вопросов спортивной подготовки спортсменов, а также механизма компенсации ими расходов по такой подготовке спортивным школам, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — Отдельные предложения были учтены в законопроекте.

В целом КХЛ, конечно же, ратует за то, чтобы молодые российские хоккеисты как можно дольше оставались на родине, здесь превращались в звезд и радовали болельщиков. Уверен, у нас есть все возможности для этого. Мы видим, что клубы год от года улучшают инфраструктуру своих школ, открывают хоккейные академии. КХЛ большое внимание уделяет тому, чтобы талантливые игроки не затерялись и, пройдя школу Молодежной хоккейной лиги, получили шанс дебютировать на самом высоком уровне. Подобных примеров с каждым годом все больше.