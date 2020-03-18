Алексей Морозов: «Если чемпионат в КХЛ продолжится, его итоги будут легитимными»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что результаты турнира будут легитимными, если чемпионат удастся продолжить. Ранее отказались участвовать в плей-офф «Йокерит» и «Барыс», после чего соревнования были приостановлены. При этом «Ак Барс» призвал завершить сезон без определения победителя.

— Насколько этот чемпионат будет легитимным, учитывая, что в нем не участвуют «Барыс» и «Йокерит»?

— Начнем с того, что, если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи «регулярки», прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными, — цитирует Морозова официальный сайт лиги.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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