Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о введении жесткого потолка зарплат в лиге.

Руководство КХЛ сообщило, что потолок зарплат в размере 900 млн рублей будет действовать со следующего сезона.

— Это уже было принято два года назад на совете директоров КХЛ и вынесено в регламент КХЛ, — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24». — Регламент у нас согласован с ФХР. Постепенно команды приходили к этому жесткому потолку зарплат. Сейчас уже многие команды привели свое финансовое состояние к потолку, некоторым еще придется поработать.

Но мы исходили из того, что это все-таки еще и было поручение президента России — снизить долю государственного финансирования профессионального спорта. Равномерный для всех потолок в 900 млн повысит спортивный интерес, все будут находиться в равных условиях, смогут проявлять себя, показывать — как лучшие качества менеджмента, так и игроков.

Все равно считаем, что 900 млн — достаточная сумма, чтобы отлично проявившие себя игроки могли получить хорошие зарплаты и бонусы. Также в этом году вводится пол зарплат — минимальная заработная плата игроков, на которую должен потратиться клуб, он составит 30% от потолка зарплат. Пол будет постепенно расти с каждым годом, чтобы дойти до 450 млн рублей.

Этот коридор от 450 до 900 млн — средства, которые клубы могут тратить, все будут в более равных условиях, этим будет привлекателен наш чемпионат. Мы не будем заранее прогнозировать чемпиона.