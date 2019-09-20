21-летний голкипер СКА Алексей Мельничук оформил два «сухаря» в двух последних матчах команды. После игры с московским «Динамо» (2:0), в котором его серия без пропущенных шайб достигла 126 минут, он рассказал, что не считает себя молодым вратарем.

— В ВХЛ забрал только шайбу после первой игры на ноль. А после победы над «Сочи» попросил, мне ответили, что теперь шайбы с датчиками и их брать на память нельзя, — приводит слова голкипера официальный сайт КХЛ. — В итоге начальник команды нашел для меня обычную разминочную. А как быть после «Динамо» даже не знаю.

— Ближе к концу матча в голове проносилась мысль «Еще чуть-чуть и второй «сухарь» подряд»?

— Нет, такие мысли надо гнать. Если будешь думать об этом обязательно пропустишь какую-нибудь глупую шайбу. Старался концентрироваться на другом.

— У вас очень молодая вратарская бригада в этом сезоне...

— Почему молодая? Мне целый 21 год, Петру Кочеткову — 20.

— Вы сейчас шутите?

— Посмотрите на Илью Сорокина, на Игоря Шестеркина. Они в нашем возрасте уже в финалах Кубка Гагарина играли. Так что я себя молодым вратарем не считаю. У нас очень хорошие, партнерские отношения внутри команды, мы друг друга подбадриваем. У нас в СКА вообще бомбическая обстановка в раздевалке, мне очень нравится.

— Вы воспитанник петербургского хоккея. Для вас это дополнительная мотивация, когда выходите на лед в свитере СКА?

— Конечно. Я все детство ходил на СКА: и когда был совсем ребенком, и когда стал играть в нападении в спортшколе. Поэтому очень ценю каждую возможность сыграть за свой родной клуб в КХЛ.

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