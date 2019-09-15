Алексей Мельничук о первом матче в КХЛ с 2017 года: «Тяжело не было»

Вратарь СКА Алексей Мельничук поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это была первая игра 21-летнего хоккеиста в лиге с 2017 года, когда он дебютировал в армейском клубе.

— Рядовая игра. Мы хорошо сыграли в большинстве и меньшинстве. Не тяжелый был матч. И хорошо, что выиграли.

— Можно ли было выручить в моментах с двумя пропущенными шайбами?

— Нет шайб, которые нельзя поймать. Будем разбирать их сегодня и завтра. Возможно, если бы остался с клюшкой, взял бы бросок Хаапалы.

— Рундбладу хоть напихали за первый гол?

— Да зачем по горячке. Завтра разберем все с защитниками. Нормально все будет.

— Вы два года в КХЛ не появлялись.

— Но в хоккей же играл! Все нормально, я полностью прошел предсезонку с защитниками, у нас есть взаимопонимание, поэтому тяжело не было. Доволен ли игрой? Доволен результатом. (Игорь Еронко)

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