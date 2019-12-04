Алексей Марченко: «Разница между ЦСКА и СКА в том, что они третий гол забили, а нам это не удалось»

Защитник ЦСКА Алексей Марченко после поражения от СКА отметил, что сейчас в КХЛ каждая команда может обыграть каждую. По его словам, перед игрой даже не думал о победной серии в играх с клубом из Санкт-Петербурга.

— Мы вели в счете и даже при 2:2 могли дожать соперника, но разница между нами в том, что СКА третий гол забил, а нам это не удалось, — цитируют «Известия» Марченко. — Мы даже не вспоминали о победной серии в играх с питерцами в регулярке и настраивались на них максимально серьезно. Знаем, что это очень хорошая команда с сильными исполнителями. К сожалению, не смогли довести до конца начатое, хотя дважды вели в счете. Но сейчас в КХЛ каждый может обыграть каждого, поэтому ни в одном матче нельзя быть заранее уверенным в победе. У СКА хорошо сыграл вратарь Самонов, а в атаке провел отличный матч Барабанов. Так получилось, что он вышел и забил три гола.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика