Марченко: «Тяжело говорить по итогам такого матча с ЦСКА, возможно, «Локомотиву» не хватило сил»

Марченко заявил, что «Локомотиву» не хватило сил для победы на ЦСКА

Защитник «Локомотива» Алексей Марченко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Тяжело говорить по итогам такого матча. Возможно, нам не хватило сил. Сейчас можно много чего говорить, результат известен — 0-4. Поэтому не стоит акцентировать внимание на поражение в первом матче. Про любую серию можно сказать, что ее ход мог быть другим. Как я оценю сезон? Если не выиграли, значит плохой сезон», — приводит слова Марченко сайт КХЛ.

ЦСКА одержал четыре победы подряд над «Локомотивом» и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Западной конференции.

Марченко в серии плей-офф КХЛ-2021/22 сыграл во всех четырех матчах команды и набрал два очка (1+1).