Алексей Марченко: «Как люди не понимают, что полное соблюдение всех мер позволит справиться с коронавирусом!»

Олимпийский чемпион, защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью «СЭ» поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии сезон КХЛ был досрочно завершен.

— Вы соблюдаете правила самоизоляции?

— Конечно, — отметил Марченко. — И всех призываю поступать так же. Как люди не могут понять, что полное соблюдение всех мер безопасности позволит нам за пару недель справиться с проблемой! Это же очевидно, но я наблюдаю за тем, как кто-то просто гуляет, собирается компаниями. Да потерпите вы немного! Всем же легче потом станет.

— Чувствую вас это очень беспокоит.

— Конечно. Я смотрю новости, переживаю за людей, за докторов. Очень хочу помочь врачам, готов отдать часть своей оставшейся зарплаты, чтобы хоть как-то отблагодарить их за такой труд. Или помочь медицинским организациям, у которых снизилось финансирование из-за коронавируса. Я не скрываю это, так как хочется, чтобы и другие спортсмены последовали моему пример

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 938 373 человек. Умерших — 47 273, выздоровевших — 194 405.

По данным Роспотребнадзора на 2 апреля, в России коронавирус выявлен у 3 548 человек, зарегистрированы 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

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