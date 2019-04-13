Алексей Марченко: "Хорошо, что сразу забили после отмененного гола "Авангарда"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко подвел итоги первого матча финала Кубка Гагарина против "Авангарда" (5:2).

– "Авангард" всегда много бросает. Как удалось сдержать их?

– Мы старались держать шайбу в чужой зоне. Когда владеешь шайбой, тебе точно никто не забросит.

– Вы забили гол на эмоциональном подъеме? Ведь вы стали папой.

– Да. Григоренко здорово отдал, я бросил и попал.

– Насколько отмененный гол "Авангарда" переломил ход игры?

– В любом случае, мы бы продолжили активно играть в чужой зоне. Хорошо, что сразу забили.

– Но сопернику снова удалось два раза реализовать большинство.

– У "Авангарда" очень хороший розыгрыш. С ними непросто сыграть. Посмотрим видео, разберем.

– Насколько принципиально важно открыть счет для команды?

– Думаю, все понимают, что очень важно. У нас получилось забить, и это здорово.

– В сезоне-2015/2016 ЦСКА также победил "Магнитку" в первом матче. Но впоследствии "Металлург" переломил серию.

– В серии с "Авангардом" мы должны продолжать играть в том же ритме и настроении. Тогда в команде играли другие ребята. (Алена Гребенькова)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей