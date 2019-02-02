Алексей Марченко: "ЦСКА удалось реализовать свои моменты"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали"​ (4:0) остался доволен игрой команды. По его словам, удалось реализовать свои моменты.

– Думаю, мы здорово действовали все три периода. Если где-то и ошибались, то Илья Сорокин нас выручал, – цитирует Марченко официальный сайт ЦСКА. – В этой встрече нам удалось реализовать свои моменты. Хорошо сыграли, забросили "свои" шайбы – поэтому такой счет.