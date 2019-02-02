20:42 | Хоккей — КХЛ

Алексей Марченко: "ЦСКА удалось реализовать свои моменты"

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Защитник ЦСКА Алексей Марченко после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали"​ (4:0) остался доволен игрой команды. По его словам, удалось реализовать свои моменты.

– Думаю, мы здорово действовали все три периода. Если где-то и ошибались, то Илья Сорокин нас выручал, – цитирует Марченко официальный сайт ЦСКА. – В этой встрече нам удалось реализовать свои моменты. Хорошо сыграли, забросили "свои" шайбы – поэтому такой счет.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/armeytsy_o_matche_protiv_severstali/

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