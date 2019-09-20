Алексей Макеев: «Серия очень хорошая, но соперники начинают нас изучать»
03:29
Нападающий «Витязя» Алексей Макеев доволен пятиматчевой победной серией. В среду подольская команда выиграла у «Северстали» (4:1).
— Серия очень хорошая, но соперники начинают нас изучать, — цитируют «Известия» Макеева. — Все ведь понимают, как друг к другу готовиться, видео смотрят. Поэтому последние игры были тяжелыми. Но мы знали, в какой хоккей играет «Северсталь», понимали, что соперник хорошо проводит первые периоды. Ждали этого и сумели не дать им хорошо начать.
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