Алексей Макеев: «Серия очень хорошая, но соперники начинают нас изучать»

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев доволен пятиматчевой победной серией. В среду подольская команда выиграла у «Северстали» (4:1).

— Серия очень хорошая, но соперники начинают нас изучать, — цитируют «Известия» Макеева. — Все ведь понимают, как друг к другу готовиться, видео смотрят. Поэтому последние игры были тяжелыми. Но мы знали, в какой хоккей играет «Северсталь», понимали, что соперник хорошо проводит первые периоды. Ждали этого и сумели не дать им хорошо начать.

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