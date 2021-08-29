Алексей Макеев: «С приходом Заварухина немного изменились схемы равных составов, спецбригад и особенно обороны»

Форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» рассказал, что привнес новый тренер Николай Заварухин в тренировочный процесс.

— Летом в «Автомобилист» пришла большая группа североамериканцев. В раздевалке английская речь, наверное, звучит чаще русской?

— Отчасти да, вы правы. Английского в раздевалке стало больше. Вторые тренеры и игроки помогают, переводят. Я, например, не говорю по-английски, но нет моментов, которые бы я не понимал.

— Нет планов подтянуть английский?

— Желание есть. С приходом иностранного тренера я начал понимать хоккейный язык. В остальном, конечно, надо подтягивать.

— У вас в штабе новый тренер — Николай Заварухин. Что почерпнули от работы с ним?

— Николай Николаевич привнес некоторые изменения по тактике. Немного изменились схемы равных составов, спецбригад и особенно обороны.

— Согласны, что в условиях, когда североамериканский тренер приглашает соотечественников под себя, русским лидерам нужно прыгнуть выше головы, чтобы заслужить место в ведущих звеньях?

— Как уже говорил, каждого иностранца приглашают на какую-то роль. В этом году у нас больше иностранцев, но рассчитывают и на русских ребят. Игрового времени хватит всем.