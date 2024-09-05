Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:32

Макеев: «Глядя на него в играх, вижу у Ткачева что-то и от Дацюка, и от Семина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Авангарда» Алексей Макеев рассказал, с кем можно сравнить нападающего омской команды Владимира Ткачева.

«Я приехал в Омск, сразу переговорил с тренерами, им виднее. Разные попробовали сочетания. И болельщикам и профессионалам понятно: таких мастеров, как Ткачева и Буше, не заменить! Они уникальны. Нужно перестроиться, создать новые сочетания, подкрутить тактику, возможно.

Я из больших мастеров играл не только с Дацюком, но и с Максом Афиногеновым, Сашей Семиным. Не видел пока Ткачева на тренировках. Но глядя на него в играх, вижу у Володи что-то и от Павла Валерьевича, и от Семина», — цитирует Sport24 Макеева.

Источник: Sport24
Алексей Макеев
Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 1 1 0 2
2 Адмирал 1 1 0 2
3 Авангард 1 1 0 2
4 Нефтехимик 1 1 0 2
5 Барыс 1 0 1 1
6 Сал. Юлаев 0 0 0 0
7 Ак Барс 0 0 0 0
8 Амур 0 0 0 0
9 Лада 0 0 0 0
10 Металлург Мг 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Куньлунь РС 1 1 0 2
3 Локомотив 1 1 0 2
4 ЦСКА 0 0 0 0
5 СКА 0 0 0 0
6 Спартак 0 0 0 0
7 Динамо Мн 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Торпедо 1 0 1 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
5.09 17:00
Металлург Мг – СКА
 - : -
5.09 18:00
Лада – Локомотив
 - : -
5.09 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
5.09 19:30
Динамо Мн – Амур
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости