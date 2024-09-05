Макеев: «Глядя на него в играх, вижу у Ткачева что-то и от Дацюка, и от Семина»
Форвард «Авангарда» Алексей Макеев рассказал, с кем можно сравнить нападающего омской команды Владимира Ткачева.
«Я приехал в Омск, сразу переговорил с тренерами, им виднее. Разные попробовали сочетания. И болельщикам и профессионалам понятно: таких мастеров, как Ткачева и Буше, не заменить! Они уникальны. Нужно перестроиться, создать новые сочетания, подкрутить тактику, возможно.
Я из больших мастеров играл не только с Дацюком, но и с Максом Афиногеновым, Сашей Семиным. Не видел пока Ткачева на тренировках. Но глядя на него в играх, вижу у Володи что-то и от Павла Валерьевича, и от Семина», — цитирует Sport24 Макеева.
Источник: Sport24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|2
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|5
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|6
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|7
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Лада
|0
|0
|0
|0
|10
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|5
|СКА
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|5.09
|17:00
|
Металлург Мг – СКА
|- : -
|5.09
|18:00
|
Лада – Локомотив
|- : -
|5.09
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -
Новости