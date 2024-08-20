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Макеев — об уходе из «Автомобилиста»: «Видимо, на кого-то не так посмотрел, что-то не то сказал»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Авангарда» Алексей Макеев рассказал, почему, по его мнению, «Автомобилист» не продлил с ним контракт минувшей весной.

— Все лето занимался и в зале, и на льду с тренером в Екатеринбурге — там очень хорошие условия. Ждал шанса.

Уже через неделю после вылета из плей-офф знал, что меня в «Автомобилисте» не будет. Начали с агентом искать команду. Да, эта ситуация с простоем получилась для меня неожиданной. Надеюсь, все исправим и поставим на свои места.

Значит где-то не доработал, на кого-то не так посмотрел, кому-то что-то не так сказал. В принципе, у меня остались хорошие отношения с руководством. Значит, какие-то другие люди не оставили меня в команде. Были ли варианты снова сесть за стол переговоров? Когда про тебя где-то плохо говорят, то желания возвращаться нет, — сказал Макеев.

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 Макеев сыграл 67 матчей за «Автомобилист», в которых забросил 15 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на его счету 17 игр и 11 (5+6) очков.

«Авангард» подписал контракт с 32-летний форвардом сроком на год.

Алексей Макеев
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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