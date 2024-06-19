Хоккеист Макеев: «Хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали КХЛ»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев рассказал, какие варианты продолжения карьеры он рассматривает.

«Я рассматриваю все варианты, взвешиваю все за и против. Конечно, хочется попасть в клуб, который ставит перед собой максимальные задачи, потому что я уже не молодой. Хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали КХЛ. К тому же смотрю на то, чтобы моей семье было комфортно», — приводит слова Макеева Metaratings.ru.

На счету 32-летнего форварда 638 матчей в КХЛ, в которых он набрал 322 (157+165) очка. По итогам сезона-2023/24 он стал обладателем бронзовых медалей лиги в составе екатеринбургского клуба.